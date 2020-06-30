Kartepe kent meydanı ilçeye değer katacak

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından Covid-19 salgını sonrasında başlayan Kent Meydanı projesinin yeni normalleşme sürecinde yapımına hızla devam ediliyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kent Meydanı hakkında AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e bilgi verdi.

KARTEPE KENT MEYDANI

30 bin m2 olarak planlanan kent meydanı alanında her biri 109 m2 olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan; amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek. Meydanda toplam ibadet alanı 2 bin 265 m2 olan cami yapımı hızla devam ediyor. Cami içerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, 10 adet derslik de yer alacak.

GRANİT VE BAZALT ZEMİN

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak olup zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.

KARTEPE’YE DEĞER KATACAK

Kartepe Kent Meydanı Projesi’nin ilçeye ayrı bir değer katacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemiz yeni oluşan bir ilçedir. Kent Meydanı Kartepemizin buluşma noktası olacaktır. İlçe olma yolunda emin adımlarla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın destekleri ile Kent Meydanı Projemiz hızla ilerliyor. Büyükşehir başkanımıza ve ekibimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.