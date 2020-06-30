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30 Haz 2020 - 09:46- Gündem G: 30 Haz 2020 - 10:43

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs kararı!

Sağlık Bakanlığı corona virüs rehberini güncellendi. Buna göre vaka görülme sıklığı yüzde ikinin altında olan bölgelerde cerrahi işlemlerde Kovid-19 testi istenmeyecek. İşte yapılan değişikliğin ardından yeni kurallar...
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Sağlık Bakanlığı, “Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi”ni güncelleyerek yeni korona virüs kurallarını belirledi. Buna göre, artık vaka sayıları cerrahi müdahalelere de yansıyacak. Vaka görülme sıklığı yüzde ikinin altında olan bölgelerde cerrahi işlemlerde Kovid-19 testi istenmeyecek.

Güncellenen rehber uyarınca, cerrahi işlem öncesi hasta ve hasta yakını Kovid-19 bulguları açısından sorgulanacak. Asemptomatik kişilerde tarama amaçlı Toraks BT istenmeyecek. Ancak vaka görülme sıklığına bakılmaksızın biyolojik ajan kullanan hastalardan, tüm cerrahi branşların A grubu ameliyatları ve ilaveten plastik cerrahinin ve KBB’nin baş-boyun, göğüs cerrahisi gerektiren hastalar çene, kanser cerrahisi planlanan hastalar, transplantasyon yapılacaklar ile genel anestezi gerektiren cerrahi hastalardan PCR testi istenecek.

Asemptomatik olup bilinen veya şüphe edilen Kovid-19 hasta ile teması olmayan hastalarda son 14 gündeki yeni vaka görülme sıklığının yüzde 2’nin altında olduğu bölgelerde test önerilmeyecek. Bu oran son 14 gün içindeki toplam yeni vaka sayısının risk altındaki nüfusa oranı şeklinde hesaplanacak. Ancak bu hastalar son 14 gündeki yeni vaka görülme sıklığının yüzde 2’nin üstünde olduğu bölgelerde ise test önerilecek.

KİMDEN TEST İSTENECEK 

Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan, kemik iliği nakli yapılan, son üç ay içerisinde biyolojik ajan kullanan, tüm cerrahi branşların A grubu ameliyatları ve ilaveten plastik cerrahinin ve KBB’nin baş boyun cerrahisi gerektiren hastalardan, kalp cerrahisinde kardiyopulmoner pompaya girmeyi gerektiren tüm hastalardan, göğüs cerrahisi gerektiren hastalardan, çene cerrahisi hava yolu cerrahisi, kanser cerrahisi planlanan hastalardan, transplantasyon yapılacak tüm hastalardan, genel anestezi gerektiren cerrahi hastalardan ve Kovid-19 Rehberi Olası Kovid-19 vaka tanımına uyan veya bu hastaların temaslılarından son 14 gündeki yeni vaka görülme sıklığına bakılmaksızın işlem öncesi PCR test önerilecek. Bu test prosedür öncesi en kısa sürede (48 saat) yapılacak. İlk test sonucu negatif olanlarda Kovid-19 şüphesi yüksek ise en az 24 saat sonra ikinci testin yapılması önerilecek. Kovid-19 şüphesi yok ise hastalara ikinci test önerilmeyecek. 

Test için örnek alınma işlemi yatan ve ayaktan hastalarda işlem yapacak birim tarafından gerçekleştirilecek ve sonucu takip edilecek.

Test sonucu gelene kadar hastalar evde veya hastanede izole edilecek.

Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılacak. Hastanın testi pozitif veya Kovid-19 uyumlu semptomları var ise planlı cerrahi ertelenecek.

30 Haz 2020 - 09:46 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Nilgün Pektemek - kefken beyoğlu belediyesi gençlik kampı açılıyor.. her hafta heryerden en az 500 çocuk gelecek çalışanlarla beraber Kefken Covit 19 yayılma adayı oluyor...Ne olur sanki şu 2 ay daha açmasanda bu yazı vukuatsız atlatsa bu güzel Kefken..Ama oy derdi seçime gidiyoruz ya..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 10:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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