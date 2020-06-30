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30 Haz 2020 - 09:54- Gündem G: 30 Haz 2020 - 11:14

Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek

Gölcük’ten Gebze’ye hizmet verecek ve Osmangazi Köprüsü’nün kullanılacağı Hat 700 belediye otobüsü 01 Temmuz Çarşamba günü itibariyle seferlerine başlıyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyacı doğrultusunda gelen tüm talepleri karşılıyor. Bu kapsamda Gölcük Otogar kalkışlı Altınova üzerinden Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak olan Hat 700 seferlerine başlıyor.

İLK SEFER 1 TEMMUZ

Uzun zamandan beri kentin gündeminde olan ve Kocaeli’nin bir yakasıyla diğer yakasını birbirine bağlaması planlanan yeni hat 700’de tüm işlemler tamamlandı. Gölcük ilçesi kalkışlı Gebze ilçesi son duraklı olacak Hat 700 seferleri 01 Temmuz Çarşamba günü itibariyle başlıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNÜ KULLANACAK

Ulaşım Park AŞ’nin hizmetinde olan Hat 700, ilk seferine 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Hat 700 Gölcük ilçesinden kalkış yapacak. Sefer sırasında Karamürsel Dereköy durağına kadar hat 700 yolcu alabilecek. Osmangazi Köprüsünü kullanacak olan Hat 700’ün seferi Gebze ilçesi Kent önünde son bulacak. Gebze ilçesi Kent önünden kalkacak hat 700 Osmangazi Köprüsü’ne kadar her duraktan yolcu alabilecek.

FİYATLAR AÇIKLANDI

Hat 700’ün fiyat tarifesi de açıklandı. Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek Hat 700’de tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kağıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeyecek.

30 Haz 2020 - 09:54 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Gelecek - Gölcük gebze 25 tl çok pahalı. adapazarı treni ile pendik izmit 10 tl idi. Adapazarı treni halen devrede değil....

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Haziran 11:07
02

Gebzeli - Gölcüğe eski yöntemle gitmek yarı yarıya daha ucuz çok pahalı yapmışlar

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Haziran 10:52
01

Sabahat Aksel Koken - 65 yas yaşadı lütfen herkese ücretli olsun virus arabalardan geciyor

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 30 Haziran 10:43
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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