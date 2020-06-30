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30 Haz 2020 - 10:07- Gündem G: 30 Haz 2020 - 12:57

Maske için flaş gümrük düzenlemesi

Maske kumaşı ithalatında yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi oranı 30 Eylül'e kadar sıfırlandı. Böylece yerli üreticilerin maske üretimi için daha uygun koşullarda kumaş bulması amaçlanıyor.
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Cumhurbaşkanlığının “Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar  Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde  Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429  Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maske kumaşı ithalatında yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi oranı sıfırlandı. Karar 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Meltblown olarak da bilinen kumaş ürünü, yoğunlukla maske mendil ve hava filtresi imalinde kullanılıyor.

Ticaret Bakanlığı 18 Mart’ta, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ürünlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine eklemişti. (FOREKS)

30 Haz 2020 - 10:07 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sen De Haklısın - üreticiler yabancı değil . o kadar da olsun :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 12:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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