Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Haz 2020 - 10:14- Asayiş G: 30 Haz 2020 - 11:14

Oğlunu darp eden eşini bıçakladı

Gölcük Yeni Mahallede oğlunu darp eden eşine sinirlenen kadın, eşini baldırından bıçaklayarak yaraladı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Gölcük Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi Çolakoğlu Apartmanında ikamet eden Afganistan uyruklu baba M.M. oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından M.M.'nin oğlunu dövmesi sonrası anne S.K. öfkelenerek eşini ekmek bıçağı ile baldırından bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba M.M. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne S.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan baba M.M. ve anne S.K. ve çocukları, işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

30 Haz 2020 - 10:14 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sabo - her 2 olaydan birinden yabancı uyruklu çıkıyor mecburmuyuz bunlarla uğraşmaya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 12:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu mask
İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu
Fabrikanın açık depolama alanındaki atık kağıtlar alev alev yandı mask
Fabrikanın açık depolama alanındaki atık kağıtlar alev alev yandı
Pencereden düşen minik Sami'nin durumu ağır mask
Pencereden düşen minik Sami'nin durumu ağır
Otobüs şoförü kalbine yenildi mask
Otobüs şoförü kalbine yenildi
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti mask
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Çöp kamyonu ile ağaç arasına sıkıştı! mask
Çöp kamyonu ile ağaç arasına sıkıştı!
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Emeklilere çifte bayram mask
Emeklilere çifte bayram
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek

GALERİ

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL