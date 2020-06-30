Oğlunu darp eden eşini bıçakladı

Alınan bilgiye göre Gölcük Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi Çolakoğlu Apartmanında ikamet eden Afganistan uyruklu baba M.M. oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından M.M.'nin oğlunu dövmesi sonrası anne S.K. öfkelenerek eşini ekmek bıçağı ile baldırından bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba M.M. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne S.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan baba M.M. ve anne S.K. ve çocukları, işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.