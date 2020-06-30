Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Haz 2020 - 10:29- Gündem G: 30 Haz 2020 - 10:33

Sahibinden kaçan kurbanlığı Kartepe kurban timi yakaladı

Kartepe'de kaçan bir kurbanlık, belediye bünyesinde kulan ‘kurban yakalama timi’ tarafından yakalandı.
mask

Kurban Bayramı’na hazırlanan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘kurban yakama timi erken iş başı yaptı. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine kısa bir süre önce başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim, gelen ihbarı değerlendirerek kaçan kurbanlığı başarılı bir operasyonla yakaladı. Kartepe Uzunbey Mahallesi’nde hayvan yetiştiricisi olan Osman Koyun’a ait boğa ekipler tarafından havalı tabanca ile sakinleştirici iğne yapılarak yakalanarak sahibine teslim edildi.

30 Haz 2020 - 10:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Kartepe kent meydanı ilçeye değer katacak mask
Kartepe kent meydanı ilçeye değer katacak
Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Brifing Aldı mask
Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Brifing Aldı
Doğusel'den 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı mask
Doğusel'den 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı
Kahraman sağlık çalışanları Büyükşehir’in kamplarında konuk ediliyor mask
Kahraman sağlık çalışanları Büyükşehir’in kamplarında konuk ediliyor
Ormanlar duman avcısı kadına emanet mask
Ormanlar duman avcısı kadına emanet
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı mask
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Emeklilere çifte bayram mask
Emeklilere çifte bayram
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
Başhekim Güneş görüntülere isyan etti! mask
Başhekim Güneş görüntülere isyan etti!

GALERİ

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL