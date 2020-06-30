Alemdar Caddesi'ndeki çalışmalar ertelendi

İzmit Kent Merkezi Ticaret Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk dün öğle saatlerinden itibaren Alemdar Caddesi’nde İSU’nun alt yapı çalışmaları nedeniyle 2 ay boyunca trafiğe kapanacağını duyurmuştu. Bu karar sonrası bölge esnafı duruma tepki göstermiş, çalışmaların 1 ay daha ertelenmesini istemişti.

"İKM OLARAK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Alemdar Caddesi esnafının tepkisi sonuç verdi ve bölgedeki altyapı çalışmaları Kurban Bayramı sonrasına ertelendi. Yaşanan bu gelişmeyi İzmit Kent Merkezi Ticaret Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk duyurdu. Öztürk, “Alemdar caddesindeki yol kazı çalışması için kapatılması düşünülen yolla ilgili esnafla anlaşma sağlandı. Alemdar Caddesi’ndeki İSU çalışması için kapatılacak yolla ilgili Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnafımızla bir araya gelerek bayramdan sonra yapılmasına karar verildi. Esnafımızın yanına gelerek bizzat bizim ile görüşen başkanımıza desteklerinden dolayı İKM olarak teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.