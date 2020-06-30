Esnafın talebi geri adım attırdı

İSU’nun İzmit Alemdar Caddesi’nde yapacağı altyapı çalışması nedeniyle dün cadde trafiğe kapatılmıştı. Yaklaşık 2 ay süreceği duyurulan çalışma nedeniyleİzmit Kent Merkezi Ticaret Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, “Esnaf arkadaşlarımızın yaşadığı ekonomik kriz ve pandemi dönemindeki 3 aylık süreç içindeki dükkanların kapalı olması sıkıntı yaşatmıştır. Kira, sigorta, vergi ve benzeri ödemelerini yapmakta zorlandığı bir dönemdir. Büyükşehir Belediyemizin altyapı ve üst yapıdaki yapacağı değişikliklerin en kısa sürede yapılması ve bu süreçte özellikle akşam saatleri içinde de çalışılarak hızlandırılmasını rica ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Açıklamanın ardından İKM Başkanı Murat Öztürk ve cadde esnafı önce İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, caddeye giderek esnaf ile bir araya geldi. Burada esnafı dinleyen Büyükakın, esnafın talebine hak vererek projenin kurban bayramı sonrasında sıkışık bir takvimde, gece de çalışma gerçekleştirilecek tamamlanmasını istedi. Bölge esnafı Büyükakın ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a teşekkür etti.

“BAYRAM SONRASINDA BAŞLAYACAK”

Açıklama yapan Büyükakın, “Alemdar Caddesi’ndeki çalışmayı uzun süredir planlıyorduk. Yağmur yağdığı zaman burada ciddi riskler oluşuyor. Pandemi döneminde sınava çalışan çocuklarımızın olacağını düşündüğümüz için internet kesilmesin diye çalışma yapmadık. Çalışmalar başlayacaktı ancak esnafımızın bizden ricası oldu. Teknik arkadaşlarla konuyu değerlendirdik. 15 Eylül’e kadar tamamlanmak üzere geceleri de çalışmak kaydıyla bayramın sonrasında proje başlayacak” dedi.

“ŞEHRİN ÇOK ZOR BİR BÖLGESİ”

“Şehrin çok zor bir bölgesi” diyen Büyükakın, “Sıkışık bir sürede işin bitmesi lazım. Esnafımız da bize destek olacak. Bayrama kadar esnafımız rahat edecek, bayramdan sonra burada çalışma başlayacak. Bu bölgede iş yapmak açık kalp ameliyatı yapmak gibidir. Şehrin çok zor bir bölgesi burası. Madem esnafımız istedi bizde taleplerini geri çevirmiyoruz. Çalışmalar bir ay sonra başlar ve geceleri de çalışılır” ifadelerinde bulundu. Büyüakın’ın ardından konuşan İKM Başkanı Öztürk, “Tahir Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Esnaf gerçekten zor durumda. Pandemi sürecinde mali olarak zor anlar yaşadı insanlar. Kredi yapılandırmalarımızı bir takvime göre yaptık. Biz bu projenin yapılmasına karşı değiliz, yapılsın ve bizde katkı sağlayalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İSU Genel Müdürümüze taleplerimizi ilettik, kabul ettiler” dedi.