"Körfez Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor"

Körfez Belediyesinde zarar üzerine zarar ettiğini iddia eden Türkkan, son olarak Sarnıçhan ve İlimtepe Kültür Merkezinde inşaatlardaki gecikmelerden ötürü verilen kira garanti ödemeleri, yeni yapılan fakülte binasında oluşan çatlakların onarımı için 1 milyon liralık ihale derken, Körfez Belediyesi 10 milyon liralık yeni bir borçlanmaya gitti. İYİ Parti Türkkan, belediyenin toplam borç miktarı konusunda şeffaf olmaması ve bazı harcama kalemlerindeki çelişkiler nedeniyle konuyu meclis gündemine taşıdı.

HİZMETTEN DEĞİL YANDAŞLARINIZDAN TASARRUF EDİN

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Körfez Belediyesi’nin toplam borçları konusunda net rakamlar vermemesi ve belediye bütçesindeki sapmalar üzerine konuyu TBMM gündemine taşıyarak yanıtlaması istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi verdi.

Türkkan önergesinde Sarnıçhan Yarımca İlimtepe Yolu, Hereke Kalesi, İlimtepe Kültür Merkezi, fakülte binası gibi İsmail Baran döneminde belediyeyi zarara uğratan projelere yapılan ödemelere ve belediyenin gelirlerindeki keskin düşüşle birlikte artan borç ve faiz miktarına dikkat çekti.