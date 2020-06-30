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30 Haz 2020 - 11:08- Gündem G: 30 Haz 2020 - 11:11

"Körfez Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Körfez Belediyesi’nin toplam borçları konusunda net rakamlar vermemesi ve belediye bütçesindeki sapmalar üzerine konuyu TBMM gündemine taşıyarak yanıtlaması istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi verdi
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Körfez Belediyesinde zarar üzerine zarar ettiğini iddia eden Türkkan, son olarak Sarnıçhan ve İlimtepe Kültür Merkezinde inşaatlardaki gecikmelerden ötürü verilen kira garanti ödemeleri, yeni yapılan fakülte binasında oluşan çatlakların onarımı için 1 milyon liralık ihale derken, Körfez Belediyesi 10 milyon liralık yeni bir borçlanmaya gitti. İYİ Parti Türkkan, belediyenin toplam borç miktarı konusunda şeffaf olmaması ve bazı harcama kalemlerindeki çelişkiler nedeniyle konuyu meclis gündemine taşıdı.

HİZMETTEN DEĞİL YANDAŞLARINIZDAN TASARRUF EDİN

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Körfez Belediyesi’nin toplam borçları konusunda net rakamlar vermemesi ve belediye bütçesindeki sapmalar üzerine konuyu TBMM gündemine taşıyarak yanıtlaması istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi verdi.

Türkkan önergesinde Sarnıçhan Yarımca İlimtepe Yolu, Hereke Kalesi, İlimtepe Kültür Merkezi, fakülte binası gibi İsmail Baran döneminde belediyeyi zarara uğratan projelere yapılan ödemelere ve belediyenin gelirlerindeki keskin düşüşle birlikte artan borç ve faiz miktarına dikkat çekti.

30 Haz 2020 - 11:08 - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Fatih Mahalleli - tütüncifliğin fatih mahallesinde bazı sokaklar kağıt toplayıcı cek ce çiler yüzünden pislik yuvasına döndü, kanuna aykırı olan bu durum neden ilgililer tarafından görülmüyor . pisli koku iğrenç manzara yı zabıta görmüyormu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 12:42
01

Babacan - İlimtepe iş merkezine bir kahvehane ve A101 geldi diğer esnaflar niye gelmiyor?oysa taşınmamaları için hiçbir sebep YÖK acaba KİRA bedeli almak içinmi aylardır taşınmıyorlar şayet bina bitmediyse diğerleri niye taşındı bu iştede bir hokkabazlık var?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 11:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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