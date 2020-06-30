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30 Haz 2020 - 11:11- Eğitim G: 30 Haz 2020 - 11:13

BİLNET Kocaeli’de “Mezuniyet Sevinci”

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde lise ve ortaokul öğrencileri için maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak mezuniyet töreni düzenlendi.
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İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan 52 derslik ve bin 400 öğrenci kapasiteli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, Korona Virüs salgını nedeniyle bu yıl mezuniyet törenini sağlık tedbirlerine uyarak gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitimden, üniversite basamağına kadar Yabancı Dil ve Fen Ağırlıklı eğitim veren BİLNET Kocaeli’de Ortaokul ve Lise öğrenciler için tören düzenlendi. Öğrenciler 5’erli guplar halinde ve ayrı saatlerde mezuniyet belgelerini aldı.

ONLİNE 5 BİN 200 SAAT EĞİTİM

Koronavirüs Salgını nedeniyle 16 Mart’ta normal eğitime ara verilmesinin ardından BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde online dersler devam etti. Toplam 5 bin 200 saate yakın gerçekleşen online derslere katılım da yüksekti. LGS ve YKS’de geçen yıl elde edilen Türkiye başarılarının bu yıl da tekrarı beklenen BİLNET Kocaeli’de mezuniyet törenine Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz da katıldı. Mezun öğrencilere diploma ve hediye takdiminde de bulundu. Törenle ilgili fotoğraf ve videolar 1 Temmuz Çarşamba (yarın) saat 21.00’de BİLNET Kocaeli sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

KORKMAZ BAŞARI DİLEDİ

Korkmaz, bütün dünya ile birlikte yeni bir normal hayat düzenine adapte olmaya çalıştıklarını belirterek, “Dijital ortam, öğrencilerimizle bire bir eğitimin yerini tutmasa da, 16 Mart’tan bu yana hem idareci ve öğretmenlerimizin, hem de öğrenci ve velilerimizin büyük bir özverisiyle eğitim-öğretim devam etti. Ben herkese teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı ve salgından tamamen kurtulmuş olarak gelecek yıl normal eğitimin başlamasını bekliyoruz. Mezun olan öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılarının devamını diliyorum” dedi. BİLNET Kocaeli, yeni eğitim-öğretim yılına Ağustos ayının ortasında start verecek.

30 Haz 2020 - 11:11 - Eğitim

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