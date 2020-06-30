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30 Haz 2020 - 11:15- Gündem G: 30 Haz 2020 - 11:18

Polis nikahı basıp gelini böyle kurtardı...

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri süren bir genç kız nikah töreninden polisi arayarak yardım istedi. Nikah törenini basan polis, genç kızı ve annesini polis merkezine götürdü. Genç kız gözyaşları arasında polis aracına bindi.

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Adana'da zorla evlendirildiğini ileri süren bir genç kız nikah töreninden polisi arayarak yardım istedi. Polis töreni basıp genç kızı kurtarırken, annesini polis merkezine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi. Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.

30 Haz 2020 - 11:15 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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