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30 Haz 2020 - 11:24- Yaşam G: 30 Haz 2020 - 11:28

Gebze Center AVM'de 1500 kişi açık hava sineması izledi

Bu sene 10. yaşını kutlayan Gebze Center AVM’nin düzenlediği ‘Arabalı Sinema Günleri’, bölge halkından büyük ilgi gördü. AVM’nin açık otoparkına kurulan iki dev sinema perdesi ile misafirlerin sevilen filmlerle buluştuğu etkinliğe 3 günde 1500 kişi katıldı.
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Katılımın ücretsiz olduğu ‘Arabalı Açık Hava Sineması Günleri’nde Bana Masal Anlatma, Mad Max Fury Road ve Aile Arasında yapımlarının gösterimi gerçekleştirildi. AVM, etkinlik kapsamında arabaların ön kısmı için tasarladığı özel maskelerle, normalleşme dönemi maske kullanımının önemine de dikkat çekti. Gebze ve bölge halkı için önemli bir yaşam merkezi haline gelen Gebze Center AVM, düzenlediği ‘Arabalı Açık Hava Sineması Günleri’ni tamamladı. Karantina dönemi sonrası, bölge halkını hijyen kurallarına uygun ve aynı zamanda da nostaljik bir organizasyonla buluşturan Gebze Center AVM’nin ‘Arabalı Açık Hava Sineması Günleri’ etkinliğine 3 günde 350 araç, 1500 izleyici katıldı.

Etkinlik kapsamında; misafirlerini açık otoparkında kurduğu iki dev sinema perdesi ile sevilen filmlerle ağırlayan AVM, ayrıca organizasyon süresince normalleşme döneminde sosyal mesafe ve maske kullanımına da dikkat çekti. Gebze Center, arabaların ön kısmı için özel olarak tasarladığı maske şeklindeki giydirmelerle ziyaretçilere döneme ilişkin özel mesajlar verdi.

Film öncesi katılımcılara sinema keyfinin olmazsa olmazı mısır ve içecek ikramı yapılan Arabalı Açık Hava Sinema Günlerinde, ayrıca maske ve kolonya dağıtımı da gerçekleştirildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın 14 kuralını içeren mesajların olduğu broşür de verilerek COVID-19’dan korunma konusunda sosyal farkındalık yaratıldı.

Üç günde üç farklı filmi izleyici ile buluşturan Gebze Center AVM, ilk film gösterimine 25 Haziran Perşembe akşamı Bana Masal Anlatma filmi ile başlamıştı. Ardından, 26 Haziran Cuma - Mad Max Fury Road ve 27 Haziran Cumartesi - Aile Arasında yapımlarının gösterimini gerçekleştirdi.

Araçlarda mesafe kuralları uygulandı…

Sadece hususi araçlarla katılımın kabul edildiği etkinlik alanında sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak otomobil yerleşimini yapan Gebze Center; geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı detaylı denetimleri de başarı ile geçmişti.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM) hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. FİBA CPM yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

30 Haz 2020 - 11:24 - Yaşam

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