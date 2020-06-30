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30 Haz 2020 - 11:28- Gündem G: 30 Haz 2020 - 11:58

İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu

İzmit'te, sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Sahildeki kutlamada meşaleler yakıldı, teknede yapılan doğum gününde ise horon oynandı.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’te sahilde bir araya gelen gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Sıcak yaz günlerinde sahilde toplananların, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Sahilde dün akşam yapılan kutlamada, sosyal mesafe kuralı unutuldu. Birbirine sarılan genç kız ile erkek arkadaşının etrafında toplananlar, şarkılar söyleyerek, meşaleler yaktı.  İzmit’te teknede doğum günü kutlaması sırasında da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Kiraladıkları tekne ile İzmit Körfezi’nde denize açılan gençler, horon ve çiftetelli oynadı.

30 Haz 2020 - 11:28 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Nevzat - ceza kesilmiş mi? kesilmemiş ise bu ayrımcılık neden

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 12:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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