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30 Haz 2020 - 11:34- Gündem G: 30 Haz 2020 - 11:37

Vali Yavuz, Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı'nı yayımladığı bir mesaj ile kutladı.
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Vali Yavuz'un kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı: "Milli Mücadele sonrası 01 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Ülkemiz, kendi karasularında egemenliğini ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan bu adımla denizciliğimizin gelişmesi hız kazanmış, milletimizin denizlerimize olan ilgisi ve sahip çıkma duygusu güçlenmiştir.  

 Üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendiren ülkemiz, denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atmakta ve denizlerimizden sağlanan imkânların artırılması için her türlü desteği sağlamaktadır.

 Deniz ve denizci kenti olan Kocaeli, ülke için katma değer yaratmada çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. Deniz ulaşımındaki imkânlardan dolayı yatırımcılara ilimizde yatırım yapmak avantajlı gelmektedir. Bu avantajlı konumu ile birlikte denizcilik sektörünün güçlenen altyapısı, modern limanları, tersaneleri ve büyüyen deniz ticareti filosuyla her geçen gün ülke ekonomisine katkısı artmaktadır.

Bir sanayi kenti olan ilimizde üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasalara sunulmasında sahip olduğumuz 34 liman tesisimiz, ülkemiz açısından denizcilik alanında kilit bir role sahiptir. İzmit Körfezinde yer alan limanlarımızdan 2019 yılında toplam 72 milyon ton yük elleçlenmiş olup, bu miktar ile Kocaeli,  Türkiye’deki liman bölgeleri arasında birinci sırada yerini almıştır. Bununla birlikte ilimizde yer alan tersanelerde inşa edilerek, ihraç edilen gemi ve deniz araçları da istihdam ve ekonomik açıdan ülke ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır.

Ülkemizin bu zengin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek, dünya deniz taşımacılığındaki payının arttırılmasını temenni ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

30 Haz 2020 - 11:34 - Gündem

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