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30 Haz 2020 - 11:38- Yaşam G: 30 Haz 2020 - 11:42

Zayıflayan Hadise'ye beğeni yağmuru!

Ünlü popçu Hadise, karantinada 8 kilo verdi, son paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
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Kaan Yıldırım ile 5 aydır aşk yaşayan ve evleneceği konuşulan Hadise, son haliyle dikkat çekti. Karantinada yediklerine ve içtiklerine dikkat ederek 8 kilo veren 34 yaşındaki popçu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise’ye beğeni yağdı.

30 Haz 2020 - 11:38 - Yaşam

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