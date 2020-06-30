Zayıflayan Hadise'ye beğeni yağmuru!

Kaan Yıldırım ile 5 aydır aşk yaşayan ve evleneceği konuşulan Hadise, son haliyle dikkat çekti. Karantinada yediklerine ve içtiklerine dikkat ederek 8 kilo veren 34 yaşındaki popçu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise’ye beğeni yağdı.