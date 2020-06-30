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30 Haz 2020 - 11:52- Gündem G: 30 Haz 2020 - 11:56

Koronavirüsü yenen doktor uyardı!

Koronavirüse yakalanan Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan sosyal medya hesabından bir video paylaşarak vatandaşları uyardı
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Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, geçtiğimiz hafta kendini iyi hissetmemesi üzerine koronavirüs testi yaptırmış ve sonucu pozitif çıkmıştı. Dr. Harun Aslan özel bir hastanede tedavisi başlamış ve 14 gün karantinaya alınmıştı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Arslan durumunun iyi olduğunu söyleyerek vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.

30 Haz 2020 - 11:52 - Gündem

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