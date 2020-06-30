Koronavirüsü yenen doktor uyardı!

Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, geçtiğimiz hafta kendini iyi hissetmemesi üzerine koronavirüs testi yaptırmış ve sonucu pozitif çıkmıştı. Dr. Harun Aslan özel bir hastanede tedavisi başlamış ve 14 gün karantinaya alınmıştı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Arslan durumunun iyi olduğunu söyleyerek vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.