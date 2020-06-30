Hürriyet’ten İzmit’e proje yağmuru başlıyor

Koronavirüs sürecinde, tüm dünyada olduğu gibi İzmit’te imkânlarını büyük ölçüde salgınla mücadeleye yönlendiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte söz verilen projeler için yeniden harekete geçti. Ekibiyle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Hürriyet, Başkan Yardımcıları Cem Güler ve Dilek Yalçın, Koordinatör Hakan Özkum, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu, Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan ve Meclis Üyesi Çetin Sarıca ile bir araya geldi.

ÇOCUK BAKIMEVİ GELİYOR

Toplantıda İzmit’i yenileyecek ve canlandıracak birçok proje değerlendirilirken bunların çok yakında ihaleye çıkacağı da belirtildi. Yakın zamanda ihaleye çıkacak projelerden biri çalışan annelerin ilgiyle beklediği Yeşilova Çocuk Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi oldu. Ayrıca toplantıda şehrin birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak olan İzmit Sanat Merkezi üzerine değerlendirme yapıldı. Şehrin tarihi değerlerine sahip çıkan Başkan Hürriyet, toplantıda Sarı Konak’ın restorasyonun yapılacağını da belirtti.

KAPANÖNÜ VE AYAKKABICILAR ÇARŞI YENİLENECEK

Toplantıda yeni projelerin yanı sıra İzmit’i İzmit yapan değerlerin korunmasına yönelik çalışmalara da imza atılacağı ifade edildi. Bu kapsamda Kapanönü Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısının yenilenme yapım çalışması için ihaleye çıkılacak. Ayrıca Malta Mahallesi İzmek Kurs Merkezi bina tadilatı gerçekleştirilecek. Karaabdülbaki Mahallesi’nde Üretici Pazarı Satış yeri ve Yenişehir Mahallesi’nde kurulacak olan kafeterya ihaleye çıkacak. Şehrin tarih kokan sokağı Kapanca Sokak yol ve aydınlatma çalışmaları ile daha sağlıklı bir görünüme kavuşacak.