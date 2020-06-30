Koçla kafa tokuşturdu, hastanelik oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesi Aydın köyünde sabah saatlerinde Kurban Bayramı için koç besleyen Erdoğan Kuşçu, iddiaya göre hayvanlardan biriyle kafa tokuşturdu.
ALDIĞI DARBEYLE BAYGINLIK GEÇİRDİ
Koç, Erdoğan Kuşçu’nun sağ yanağına sert bir şekilde vurdu. Erdoğan Kuşçu aldığı darbe ile baygınlık geçirdi.
ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Koçun yerde yatarken bir kez daha tos vurduğu Kuşçu’nun sağ elmacık kemiği kırıldı. Yakınlarının müdahalesi sonucu koç uzaklaştırılırken, sağlık ekiplerine haber verildi.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Erdoğan Kuşçu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yaşar Yıldız - Yurdum insani
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.