Koçla kafa tokuşturdu, hastanelik oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesi Aydın köyünde sabah saatlerinde Kurban Bayramı için koç besleyen Erdoğan Kuşçu, iddiaya göre hayvanlardan biriyle kafa tokuşturdu.

ALDIĞI DARBEYLE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Koç, Erdoğan Kuşçu’nun sağ yanağına sert bir şekilde vurdu. Erdoğan Kuşçu aldığı darbe ile baygınlık geçirdi.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Koçun yerde yatarken bir kez daha tos vurduğu Kuşçu’nun sağ elmacık kemiği kırıldı. Yakınlarının müdahalesi sonucu koç uzaklaştırılırken, sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Erdoğan Kuşçu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.