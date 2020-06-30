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30 Haz 2020 - 12:57- Gündem G: 30 Haz 2020 - 15:37

Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak!

EPDK, 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Buna göre elektrik fiyatında mevcut tarife üç ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak.
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Elektrik ve doğalgazda 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak tarifeler belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte mevcut fiyat tarifeleriyle üç ay daha devam edilmesi kararı alınırken, BOTAŞ sanayi ve doğalgazla elektrik üreten çevrim santralleri için indirim yaptı. Konuta ise indirim gelmedi.

BOTAŞ, çevrim santrallerine sattığı gazda yüzde 12,5 oranında indirim yaptı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane doğalgaz tarifelerinde de yüzde 9,7 indirim yapıldı.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “BOTAŞ’tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak” ifadelerini kullandı.

30 Haz 2020 - 12:57 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kartal41 - ama 3. aydan sonra ananızı aglatacam demek acıkcası

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 15:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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