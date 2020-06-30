Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak!

Elektrik ve doğalgazda 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak tarifeler belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte mevcut fiyat tarifeleriyle üç ay daha devam edilmesi kararı alınırken, BOTAŞ sanayi ve doğalgazla elektrik üreten çevrim santralleri için indirim yaptı. Konuta ise indirim gelmedi.

BOTAŞ, çevrim santrallerine sattığı gazda yüzde 12,5 oranında indirim yaptı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane doğalgaz tarifelerinde de yüzde 9,7 indirim yapıldı.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “BOTAŞ’tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak” ifadelerini kullandı.