Salih Gün, Başkan Şayir’i tebrik etti

Geçmişte üç dönem kapatılan Tavşancıl Belde Belediye Başkanlığı’nı yürüten ve bir dönemde CHP Kocaeli Milletvekilliği yapan, bölgenin önemli siyasetçilerinden Salih Gün, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i çalışmasından dolayı takdir etti.

GÜN’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Başkan Şayir’in sosyal medya hesabından yaptığı, SEDAŞ ile Tavşancıl Mahallesi Mehmet Günel Caddesi’nde elektrik hatlarının yer altına alınma çalışması paylaşımının altına yorum yapan CHP’li Salih Gün, Başkan Şayir’i yapılan çalışmadan dolayı takdir ederken çalışmaların tüm mahalleye yayılmasını da istedi.