Salih Gün, Başkan Şayir’i tebrik etti

Geçmişte üç dönem kapatılan Tavşancıl Belde Belediye Başkanlığı’nı yürüten ve bir dönemde CHP Kocaeli Milletvekilliği yapan, bölgenin önemli siyasetçilerinden Salih Gün, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i çalışmasından dolayı takdir etti.
GÜN’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Başkan Şayir’in sosyal medya hesabından yaptığı, SEDAŞ ile Tavşancıl Mahallesi Mehmet Günel Caddesi’nde elektrik hatlarının yer altına alınma çalışması paylaşımının altına yorum yapan CHP’li Salih Gün, Başkan Şayir’i yapılan çalışmadan dolayı takdir ederken çalışmaların tüm mahalleye yayılmasını da istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.