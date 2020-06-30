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30 Haz 2020 - 14:08- Gündem G: 30 Haz 2020 - 14:12

Sapık kadın öğretmen hakim karşısında!

İstanbul’da özel bir ana okulunda öğrenci olan E.K.’ya (5) cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen yabancı kadın öğretmen Rebecca Kate R.’nin (49) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanık öğretmenin Birleşik Krallık ‘tan savunma yapması için yazı yazılmasına karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Büyükçekmece’de 2019 yılının Ocak ayında özel bir okulda öğrencisi E.K.’ya cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen yabancı öğretmen Rebecca Kate R.’nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mağdur çocuğun babası hazır bulunurken, sanık öğretmen Rebecca Kate R. hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmediği aktarıldı.

Sanık avukatı “İzler cinsel istismardan değil, hijyensizlikten”

Sanık öğretmenin avukatı Ömer Bayraktar mağdur çocuğun vücudunda bulunan izlerin cinsel istismar nedeniyle değil, hijyen kurallarına uyulmaması sebebiyle oluştuğunu anlatan raporu mahkeme dosyasına sunduklarını ifade etti.

Birleşik Krallık ‘tan dinlenmesi için yazı yazıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Rebecca Kate R.’nin Birleşik Krallık’tan ses ve görüntü aktarımı yöntemiyle dinlenilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu’na yazı yazılmasına karar verdi. Sanık öğretmen hakkında düzenlenen yakalama emrinin infazının da beklenmesine hükmedilen duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İstanbul Büyükçekmece’de özel bir anaokulu öğrencisi E.K.(5) ve annesi E.K. 2019 yılının Ocak ayında polise giderek şikayetçi olmuştu. Küçük çocuk E.K. burada verdiği ifadesinde Rebecca Kate R. isimli öğretmenin kendisine vurduğunu ve okulun tuvaletinde vücuduna dokunduğunu anlatmıştı. Mağdur çocuğun annesi ise ifadesinde kızının kendisine öğretmeninin cinsel organına dokunarak canını yaktığını söylediğini anlatmıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen Rebecca Kate R., suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu ifade etmişti. İfadesinin ardından serbest bırakılan öğretmen ülkesine gitmiş, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R.’nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 8 yıla kadar, ‘basit yaralama’ suçundan, 1,5 yıla kadar ’hakaret’ suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

30 Haz 2020 - 14:08 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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