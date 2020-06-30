Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;“1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” kanunu ile 94 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi sularında rahatlıkla bu faaliyetleri sürdürebilmektedir. Daha önce kapitülasyonlar sebebi ile sadece yabancıların sürdürebildiği bu faaliyetlerin hakları Lozan Barış Antlaşması ile kaldırılarak kendi vatandaşlarımıza tanındı. Milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayan kabotaj ve denizcilik faaliyetlerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. Limanlarımız, sahillerimiz, milli firmalarımız yabancılara verilmedikçe, özelleştirilmedikçe kendi sularımızda daha özgür olacak, deniz ticaretinde dışa bağımlılığımız azalacak, büyük bir gelir kaynağı olan gemi işletmeciliği kalkınacaktır. Kabotaj Kanunu’nun hayata geçirilmesine öncülük eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugün hayatta olmayan tüm denizcilerimizi saygıyla anıyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın 94. yılını en içten dileklerimle kutluyorum”
30 Haz 2020 - 14:12- Siyaset Güncelleme: 30 Haz 2020 - 14:14
Başkan Yıldızlı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
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Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.