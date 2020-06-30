Başkan Yıldızlı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;“1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” kanunu ile 94 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi sularında rahatlıkla bu faaliyetleri sürdürebilmektedir. Daha önce kapitülasyonlar sebebi ile sadece yabancıların sürdürebildiği bu faaliyetlerin hakları Lozan Barış Antlaşması ile kaldırılarak kendi vatandaşlarımıza tanındı. Milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayan kabotaj ve denizcilik faaliyetlerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. Limanlarımız, sahillerimiz, milli firmalarımız yabancılara verilmedikçe, özelleştirilmedikçe kendi sularımızda daha özgür olacak, deniz ticaretinde dışa bağımlılığımız azalacak, büyük bir gelir kaynağı olan gemi işletmeciliği kalkınacaktır. Kabotaj Kanunu’nun hayata geçirilmesine öncülük eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugün hayatta olmayan tüm denizcilerimizi saygıyla anıyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın 94. yılını en içten dileklerimle kutluyorum”