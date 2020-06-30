Başaran: İstanbul ikiye ayrılırsa Gebze il olur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Tahsin Tarhan tarafından Gebze’nin il olması için verilen kanun teklifi hakkında Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, ‘Gebze İstanbul’a bağlansın’ söylemi hakkında yazılı açıklama yaptı.

“DÜŞÜNÜLEBİLİR DEDİM”

Başaran açıklamasında, “Niçin bu kadar sabırsız olduk?Ben Gebze İstanbul 'a bağlanmalıdır demedim. Gebze il olmalı diye TBMM de teklif veren Kocaeli milletvekillerimizi tebrik ettim ve bu paylaşımımın altına, İstanbul a bağlanmalı yorumu yapılınca, bende düşünülebilir dedim. Düşünce bir eylem değildir. Eyleme geçmeden önce düşünür ve karar veririz. Kutsal dinlerde bile düşünmek sizi günah sahibi dahi yapmaz. Ceza da verilmez.Ancak benim açıklamamı okumaktan aciz olanlar bağlansın dediye çevirmişler nasıl oldu ise. Bir konu ancak bu kadar çarpıtılabilirdi” dedi.

“İSTANBUL İKİYE AYRILABİLİR”

Önerisini belirten Başaran, “Şimdi gelelim İstanbul a bağlanması düşünülebilir ne demektir. Benim için mesela şu demek olabilir: İstanbul önce ikiye ayrılır Küçük İstanbul Anadolu yakası, Büyük İstanbul ise Avrupa yakası olacak şekilde iki şehir çıkar İstanbul’dan. Bu durumda Gebze de Küçük İstanbul’a bağlanabilir demek mantıklı olabilir. Aksi taktirde zaten yeterince büyük olan İstanbul’u daha da büyütmek hatalı olur” ifadelerinde bulundu.