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30 Haz 2020 - 14:28- Spor G: 30 Haz 2020 - 14:30

Ağra: Kartepe’ye 10’ar bin lira yardım ilaç gibi geldi

Kartepe Kulüpleri’nin dayanışması için kurulan Kartepe Kulüpler Birliği, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret ederek, 10’ar bin liralık malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti.
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Başkan Mevlüt Ağra yönetimindeki KKB belediye başkanı Kocaman’ın, Kartepe Belediyesi’ndeki makam odasında gerçekleşen ziyaret etkinliğinde, çalışmalar hakkında karşılıklı fikir-alış verişinde de bulunuldu.

10’AR BİN LİRA İLAÇ GİBİYDİ…

Baykan Ağra, zor durumda yollarına devam etmeye çabalayan amatör futbol kulüplerinin, özellikle Pandemi döneminde olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Ağra “Bu yardım bize ilaç gibi geldi. Kartepe Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ve Kartepe’deki kulüp Başkanları adına sizlere teşekkür ediyoruz ve desteklerinizin devamını diliyoruz” dedi.

30 Haz 2020 - 14:28 - Spor

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