30 Haz 2020 - 14:28- Spor

Ağra: Kartepe’ye 10’ar bin lira yardım ilaç gibi geldi

Kartepe Kulüpleri’nin dayanışması için kurulan Kartepe Kulüpler Birliği, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret ederek, 10’ar bin liralık malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti.