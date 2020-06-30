Ağra: Kartepe’ye 10’ar bin lira yardım ilaç gibi geldi

Başkan Mevlüt Ağra yönetimindeki KKB belediye başkanı Kocaman’ın, Kartepe Belediyesi’ndeki makam odasında gerçekleşen ziyaret etkinliğinde, çalışmalar hakkında karşılıklı fikir-alış verişinde de bulunuldu.
10’AR BİN LİRA İLAÇ GİBİYDİ…
Baykan Ağra, zor durumda yollarına devam etmeye çabalayan amatör futbol kulüplerinin, özellikle Pandemi döneminde olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Ağra “Bu yardım bize ilaç gibi geldi. Kartepe Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ve Kartepe’deki kulüp Başkanları adına sizlere teşekkür ediyoruz ve desteklerinizin devamını diliyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.