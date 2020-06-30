Gölcük yüzme özlemi 1 Temmuz’da bitiyor

Tesiste, alınan önlemlerle birlikte, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacak. Kontrollü sosyal hayat döneminde olduğumuz şu günlerde, tüm önlemler de alındı. Havuzu kullanmak isteyenler, hijyen kurallarına ve önlemlere uymak zorunda olacak.
8’DE AÇILACAK, 21.30’DA KAPANACAK…
Havuz, pazartesi günleri hariç, her gün saat 8’de açılacak, akşam 21.30’da kapanacak. Cuma, cumartesi, pazar günleri 08.00 – 11.45, salı, çarşamba ve perşembe günleri de 17.45 - 19.00 saatleri arasında yüzme kursları devam edecek. Kursların dışında, bayan ve erkek seansları olarak hizmet verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.