Kartepe yüzme havuzunda son viraj !..

Kentimizin dört bir yanında havuzlar inşa ediliyor. Pıtrak gibi çoğalan havuzlar, yeni yüzücülerin yetişmesi, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi için Pandemi sonrasına hazırlanıyor. Kartepe’ye de yarı olimpik bir yüzme havuzu kazandırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarını tamamladı. Çevre düzenlemesini de bitiren ekipler, detayları da tamamladıktan sonra, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde bulunan havuzu teslim edecek. Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, toplam 3 bin 370 metrekare alana inşa edildi.