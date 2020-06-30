Kocaeli-Taraftar yazarsa olur!

Kocaeli Gazetesi Spor Servisi 46 yıldır olduğu gibi, kentin spor gündemini belirlemeye devam ediyor. Kamuoyuna ilk duyurduğu haberlerle rakipsiz olduğunu gösteren spor servisinden Erdem Övüç, 26 Haziran’daki spor ekimizde, 9 aydır boşta olan ve Gençlik Merkezleri Sorumlusu Fatih Dizdar’ın vekaleten yürüttüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürlüğü koltuğuna, antrenörlük yapan, 14 yıldır da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde personel olan Barış Çoban’ın atanacağını okuyucularına “Özel haber” olarak manşetten duyurmuştu. Bu habere itimat edilmedi, isme karşı çıkıldı, tarafımıza ulaşanlar, Çoban’ın spor müdürü olmasının imkânsız olduğunu dile getirdi.

KENDİSİ YALANLADI, 3 GÜN SONRA OTURDU…

Ancak önceki gün resmi bir şekilde tebliğ alan Barış Çoban, kendisi bile yalanladığı, haberle ilgili “Böyle bir şey gündemde değil. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Siz nereden duydunuz. Bunlar uydurma. Siz ne hakla böyle bir şey yaparsınız, benim iznim olmadan adımı kullanarak böyle yalan bir haber nasıl yaparsınız, bu tür haberler bana ve aileme zarar veriyor” şeklinde nitelendirdiği haberden sadece 3 gün sonra, “Resmi” olarak spor müdürü oldu. Çoban’ın bilmediği bir şey vardı. Haberi yapan tarafsız, ilkeli, elleri, kolları ve ağzı bağlı olmayan Kocaeli Gazetesi’ydi. Kocaeli Gazetesi Spor Servisi yazarsa olur !.. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi… Nokta…