Kocaelispor işi sıkı tutuyor !..

19 Haziran’da çalışmalara kaldığı yerden devam eden Yeşil Siyahlılar, önceki akşam dar alanda çift kale maç yaptı. Futbolcuların özellikle alan geçişlerindeki becerisi, akıcı oyunu ve kalite kokan hareketleri dikkatlerden kaçmadı. Isınma koşusu, 5’e 2 top kapma ve yenileme koşularının yapıldığı antrenmanda 18 Temmuz’da başlayacağı ifade edilen liglerle ile ilgili verilecek olan karara bakmadan çalışan Yeşil Siyahlı takımdaki iştah ve arzunun dikkat çekici bir boyutta olduğu görülüyor. Futbolcuların kalan haftalarda da armasına layık bir şekilde mücadele edeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Öte yandan takımın son 2 günde yaptığı antrenmanlarda hiçbir yöneticinin olmaması da sorgulanıyor.