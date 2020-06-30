Test yoksa maç da yok !..

Lig hazırlıklarını Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde günde yaptığı çift antrenmanla sürdüren Kocaelispor, hazırlık maçlarını lig başlangıcına kadar genç takımla yapmak istiyor. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in bu kararının altını yatan hususun, A takımdaki futbolcuları bir birine kırdırmamak olduğu belirtildi.
BUGÜN TEST İŞİNİ ÇÖZMELERİ GEREKİYOR
Planlamaya göre yarın genç takımla maç var. Ancak gençlerin ve alt yapı teknik ekibinin Covid-19 testinden geçmesi gerekiyor. Konunun bugün aydınlatılması bekleniyor. Dün gazetemiz baskıya girdiği anlarda konu ile ilgili bir netlik yoktu. Test yapılamazsa geç takımla oynanacak olan maç da iptal edilecek. Bilindiği üzere A takımın Covid-19 test işini, kulübün en aktif yöneticisi, 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış çözmüştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.