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30 Haz 2020 - 14:36- Spor G: 30 Haz 2020 - 14:38

Semih Karadeniz: O rahatlık bizde olmaz !..

Kocaelispor’un başarılı sağ beki Semih Karadeniz, işlerini disiplinli bir şekilde yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un Zonguldakspor’un transfer edilen sevilen futbolcusu Semih Tabii ki herkes gibi pandemi dönemi sürecinde, 3 aydır evlerimizdeydik. Kişisel olarak ne kadar çalışabilirsin ki? 10 gün önce takıma birlikte çalışıyoruz. 18-19 antrenman oldu. 14 puanlık farkın vermiş olduğu rahatlığı üzerimde hissetmiyorum. İşin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Tabii ki 14 puanlık fark çok güzel bir şey. Bize sezon başında söyleseler hemen kabul ederdik.

SADECE HAVA ETKİLER

Beklediğimizden daha fazlasını başardığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçı bekliyoruz.Takımımız gerçekten çok iyi. İyi ayaklara sahibiz. Bugün ilk defa dar alan çalışmalarımızı yaptık. Gerçekten çok istekli ve agresifiz. Maçlar başlarsa bizi etkileyecek tek şey hava şartları olacaktır. Ama bunun da etkileyeceğini zannetmiyorum. Hayırlısıyla matematiksel olarak da şampiyonluğu garantileyip işi bitirmek istiyoruz.

BİZİM İÇİN SORUN YOK

Alt liglerde genellikle büyükler küçüklere baskı yaparlar ama bizim takımda bunun olduğunu düşünmüyorum. Çok sevecen, eğlenceli bir takımımız var. Herkesin kalbi de çok temiz olduğundan bu durum maçlarımıza da olumlu yansıyor. Bu takım şampiyonluk için kuruldu. İster istemez bir baskı hissediyorsunuz. Şampiyonluğu yüzde 99 elde ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ligler tescil olsa da olmasa da bizim için sorun yok.

YİĞİT ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU

Kalan haftalarda genç kardeşlerimizin forma şansı bulmalarını çok istiyorum. Aynı mevkide oynadığımız Yiğit Canguru kardeşim de 2003 doğumlu. Gerçekten çok beğendiğim bir futbolcu. Geldiği ilk günden farkını hissettirdi. Yaşına göre bence çok iyi. Zaten tecrübeli ağabeylerimizle de onun geleceği hakkında konuşuyoruz. İnşallah o da forma şansı bulacaktır.

GÖRELİM ÇARPIŞALIM

2.Lig farklı bir platform. Daha önce oynadım. Çok daha farklı bir lig bizi bekliyor, daha zor ve futbola yatkın. Kolay olmayacak. Tabii ki transferler ve ayrılanlar olacaktır. Hocamızın ve yönetimimizin takdiridir. Seneye daha stresli ve keyif verici maçlar bizi bekliyor. Hem bizden hem de rakiplerimizin kalitelerinden dolayı. Kaliteli takımların aynı grupta olmaları zorlu olur ama olsunlar. Bakalım biz neredeyiz, onlar nerede. Görelim, bir çarpışalım. Kocaelispor’da kalmak ve uzun yıllar kulübe hizmet etmek istiyorum. Futbolda ne zaman ne olacağı belli değil. Hakkımızda hayırlısı olsun.

30 Haz 2020 - 14:36 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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