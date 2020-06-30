Kutay ve Eren formaları kaptı

Kocaelispor’un Brunga Tesisleri’ndeki antrenmanlarını kaçırmayan, sıcak havalarda bile betonun üzerine çıkarak çalışmaları yerinde takip eden Kutay ve Eren’e Kocaelisporlu futbolculardan jest geldi. İki sevimli Kocaelispor taraftarına takım kaptanlarından kaleci Ercüment Kafkasyalı, takımın golcüsü Yakup Alkan ile Muhteşem’i Burak Süleyman’ın formasını hediye etti. Kocaelispor formalarını alan Kutay ve Eren büyük bir mutluluk yaşarken, futbol abilerine teşekkür etti.