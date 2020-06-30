Genç Mervan’a nazar değdi

Kocaelispor’un genç santraforu Mervan Yusuf Yiğit’e nazar değdi. Dar alanda yapılan top kapma mücadelesinde sol bileğinden sakatlanan Mervan antrenmanı yarıda bıraktı. Kulüp masörleri Ali Arslan ve Hakan Küçük futbolcunun tedavisini saha içinde yaparken, Mervan omuzlarda taşınarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Mervan’ın çok önemli bir sorunun görülmediği, bileğinde burkulmaya bağlı ödem olduğu ifade edildi.