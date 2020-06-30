Şirinspor pazar günü bir araya geliyor

Kartepe’nin güzide temsilcisi Şirinsulhiyespor bu sezon destansı bir başarıya imza attı ve Ufuk Öğütveren denetimindeki kulüp adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı. Ligin en genç takımları arasında yer alan, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Yeşil Siyahlı kulüp bu sezonki şampiyonluğunu kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile henüz 43 yaşında vefat eden Şirinsulhiye Mahalle Muhtarı Ceyhun Gülser’e ithaf etti. Kartepe temsilcisi pazar günü hem şampiyonluk nedeni ile yemekte bir araya gelecek, hem de Merhum Muhtar Ceyhun Gülser’i anarak ailesini onurlandıracak.