Şirinspor pazar günü bir araya geliyor

Kartepe’nin güzide temsilcisi Şirinsulhiyespor bu sezon destansı bir başarıya imza attı ve Ufuk Öğütveren denetimindeki kulüp adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı. Ligin en genç takımları arasında yer alan, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Yeşil Siyahlı kulüp bu sezonki şampiyonluğunu kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile henüz 43 yaşında vefat eden Şirinsulhiye Mahalle Muhtarı Ceyhun Gülser’e ithaf etti. Kartepe temsilcisi pazar günü hem şampiyonluk nedeni ile yemekte bir araya gelecek, hem de Merhum Muhtar Ceyhun Gülser’i anarak ailesini onurlandıracak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.