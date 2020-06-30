Ufuk hoca sen çok yaşa !..

Öğütveren açıklamasında “Sadece Şirinspor’un genç sporcuları ile yola çıktığımızda, zorlu Lig maratonunda bizim hedefe ulaşacağımıza çok şans verilmedi. Bir sezon boyunca profesyonelce her gün yaptığımız idmanlarda ve oynadığımız lig müsabakalarında disiplinli çalışmalarımızın sonucunu zorlu grupta bir üst kümeye çıkarak gördük. Çok genç bir ekip olan ve ilk defa bir araya gelen ekibim, benim çalışma sistemime ve kurallarıma uyarak, bana inanan genç sporcularım oynadığımız müsabakalarda yüreklerini ortaya koyarak ve inanarak oynadıkları futbolla mucizeyi gerçekleştirdi” dedi.

HEPSİNİ KUTLUYORUM

Öğütveren sözlerini şöyle sürdürdü: Futbolcularımı can-ı yürekten kutluyorum. Bu sezon mucizeyi gerçekleştirdiğimiz başarı yolunda, futbolcularıma, bize destek veren taraftarımıza ve gençlerimizi Kocaelispor kamuoyuna tanıtan yerel spor adamlarımıza, yazılarıyla bize verdikleri destek için teşekkür ederim. Yöneticilerimizden gecesini gündüzüne katan Ali Üstün, Hüseyin Üstün, Fatih Üstün, Ahmet Üstün, Hamza Altınbaş’a da ayrıca teşekkür ederim. Özellikle Şirinspor’u evladı olarak kabul eden ve takımın başarılı olması için gecesini gündüzüne katan, bana her zaman destek veren kulüp başkanımız Hasan Cebeci’ye ve sezon başı Şirinspor’a geldiğimde tanıdığım yüreği sevgi dolu olan ve A Takımı, altyapı maçları ve idmanları da kaçırmayan genç sporcuların yanında olan Şirinspor’un başarısı için her türlü fedakarlığı yapan, bu hayattan aramızdan erken ayrılan muhtarımız Ceyhun Gülser teşekkür ediyor, çalışmalarını ayakta alkışlıyorum. Mekanı cennet olsun. Şirinspor ekibi olarak bu sezon imzasını attığımız başarıyı muhtarımız Ceyhun Gülser e armağan ediyorum.