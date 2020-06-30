Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Haz 2020 - 14:39- Spor G: 30 Haz 2020 - 14:40

Ufuk hoca sen çok yaşa !..

Şirinspor’u şampiyon yapan Ufuk Öğütveren açıklamayla bu öyküyü anlatırken, camiasına ve futbolcularına teşekkür etti
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Öğütveren açıklamasında “Sadece Şirinspor’un genç sporcuları ile yola çıktığımızda, zorlu Lig maratonunda bizim hedefe ulaşacağımıza çok şans verilmedi. Bir sezon boyunca profesyonelce her gün yaptığımız idmanlarda ve oynadığımız lig müsabakalarında disiplinli çalışmalarımızın sonucunu zorlu grupta bir üst kümeye çıkarak gördük. Çok genç bir ekip olan ve ilk defa bir araya gelen ekibim, benim çalışma sistemime ve kurallarıma uyarak, bana inanan genç sporcularım oynadığımız müsabakalarda yüreklerini ortaya koyarak ve inanarak oynadıkları futbolla mucizeyi gerçekleştirdi” dedi.

HEPSİNİ KUTLUYORUM

Öğütveren sözlerini şöyle sürdürdü: Futbolcularımı can-ı yürekten kutluyorum. Bu sezon mucizeyi gerçekleştirdiğimiz başarı yolunda, futbolcularıma, bize destek veren taraftarımıza ve gençlerimizi Kocaelispor kamuoyuna tanıtan yerel spor adamlarımıza, yazılarıyla bize verdikleri destek için teşekkür ederim. Yöneticilerimizden gecesini gündüzüne katan Ali Üstün, Hüseyin Üstün, Fatih Üstün, Ahmet Üstün, Hamza Altınbaş’a da ayrıca teşekkür ederim. Özellikle Şirinspor’u evladı olarak kabul eden ve takımın başarılı olması için gecesini gündüzüne katan, bana her zaman destek veren kulüp başkanımız Hasan Cebeci’ye ve sezon başı Şirinspor’a geldiğimde tanıdığım yüreği sevgi dolu olan ve A Takımı, altyapı maçları ve idmanları da kaçırmayan genç sporcuların yanında olan Şirinspor’un başarısı için her türlü fedakarlığı yapan, bu hayattan aramızdan erken ayrılan muhtarımız Ceyhun Gülser teşekkür ediyor, çalışmalarını ayakta alkışlıyorum. Mekanı cennet olsun. Şirinspor ekibi olarak bu sezon imzasını attığımız başarıyı muhtarımız Ceyhun Gülser e armağan ediyorum.

30 Haz 2020 - 14:39 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Ufuk hoca sen çok yaşa !.. mask
Ufuk hoca sen çok yaşa !..
Genç Mervan’a nazar değdi mask
Genç Mervan’a nazar değdi
Şirinspor pazar günü bir araya geliyor mask
Şirinspor pazar günü bir araya geliyor
Kutay ve Eren formaları kaptı mask
Kutay ve Eren formaları kaptı
Test yoksa maç da yok !.. mask
Test yoksa maç da yok !..
Semih Karadeniz: O rahatlık bizde olmaz !.. mask
Semih Karadeniz: O rahatlık bizde olmaz !..
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Emeklilere çifte bayram mask
Emeklilere çifte bayram
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!

GALERİ

İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL