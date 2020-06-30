Emekliler zam oranlarını yetersiz buldu

DİSK’e bağlı Emekli-Sen Kocaeli Şubesi, bugün sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. 28 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arası kutlanan Emekliler Haftası ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 Haziran Emekliler Günü sebebiyle DİSK Emekli Sen Bölge Temsilcisi Başkan Suca Omurca açıklama yaptı. Açıklamaya Emekli Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut, yönetici Cemal Yıldız, Sakarya Şube Başkanı Mehmet Çetin, Sakarya Sapanca Temsilciliği Başkanı Ziya Kahraman, Derince Şube Başkanı Behçet Köşe, Merkez Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Başkanı Şükran Gökpınar, Körfez Şube Başkanı Ali Oral katıldı.

“YAŞAMAK İÇİN ÜRETENLERİZ”

Omurca açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bizler, ne yazık ki, Emekliler Haftası'nı bir araya gelerek, emeklerimizin karşılığını alarak, ekmeğimizi bölüşeceğimiz sofralar kurarak geçiremiyoruz. Bugün 13 milyon emeklinin 6 milyonu emeklilik sonrası ikinci bir işte çalışmak zorunda kalırken çok büyük bir bölümümüz yoksulluk ve hatta açlık sınırının altında yaşamaktayız. Yalan vaatlerden, yanlış politikalardan, ranttan, talandan, yağmadan, yolsuzluktan başka bir şey üretmeyenler bugün bizlere artı değer üretmiyorsanız yaşamayın diyorlar. Bizler, yıllarca yaşamak için üretenleriz. Bunlar yeterli değil. Gelen zamlar karşında maaşlar erimiştir. Ülkede ki ekonomik krizi yaratan emekliler değildir. Bizler insanca yaşayacak emekli zamlarına ihtiyacımız var. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak ücretler istiyoruz.

“EMEKLİLERE MÜJDE VEREMEZ”

Pandemi döneminde tüm açıklığıyla gördüğümüz gibi dünya çapında sağlık sistemi halkların üzerine çökmüş durumdayken her geçen gün bütün hizmetlerin kamusal niteliğini yok edenlerin, insan sağlığını kazanç kapısı olarak görenlerin karşısında, bizler emeklilik sonrası yaşamımızda ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti istiyoruz. Alacağız. 13 milyon emeklinin bir araya gelmesinden, haklarını dile getirmesinden ve talep etmesinden; bizlerin örgütlü mücadelesinden korkarak sendikamızı türlü çeşit bahanelerle kapatmaya çalışan bir zihniyet emeklilere müjde veremez. Önce haklarımızı gasp edip sonra da zaten emeğimizden çaldıklarını lütufmuş gibi verenlerin karşısında, bizler toplu sözleşmeli sendikal hakkımızı istiyoruz.

“TRAJİKOMİK BİR GERÇEK”

Emekli aylıklarına yapılan Temmuz zammının Emekliler Haftası'na denk gelmesi ve fakat bu zammın gerçek fiyat artışlarıyla, enflasyonla, ekonomik krizle uzaktan yakından ilgisi olmadığı trajikomik bir gerçekliktir. Emeklilerin, dünü bugüne taşıyanların aklıyla alay edercesine yüzde beş - beş buçuk oranlarında yapılan zammı bizlere lütuf gibi sunanlara bir çift lafımız var: Bizler emekliyiz; iktidarların politikalarından, ekonomik krizlerden, salgın hastalıklardan en çok etkilenenleriz. Emekliyiz; yıllarca alın teriyle çalışmış işçileriz, emekçileriz. Emekliyiz; bu ülkenin 13 milyonu biziz. Emekliyiz; emeğin dokuduğu her ilmeğin değerini bilen, o ilmeği dokumuş olan, o ilmeği dokuyan, o ilmeği dokuyacak olan insanın yaşamı için mücadele edenleriz. Evet, bizler emekliyiz; demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmayanlarız! İnsanca bir yaşam için mücadele ederek Emekliler Haftası'nı hak ettiğimiz şekilde, bu alemin bizim olduğu günlerde kutlayacağız.”