Umut Açıkgöz, ‘Merhem’e klip çekiyor

İlimizin ve ülkemizin genç ve başarılı müzisyenlerinden Umut Açıkgöz, ‘Merhem’ eserine klip çekti. Son olarak ‘Sevdamı Uyuttum’ şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıkan şarkıcı Açıkgöz’ün klibi kısa bir zaman dilimi içinde tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Genç sanatçı “İş insanı ve usta yazar Hüsniye Kaya’nın çok değerli ablam Safiye Soyman hanımefendinin biricik oğulları Harun’umuz için yazdığı şarkıları Merhem’inklibi, son derece başarılı bir ekip ile çekildi. İnşallah halkımız da yeni çalışmamızı beğenecektir. Bu kıymetli eser için emek sarf eden herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

UMUT AÇIKGÖZ KİMDİR?

Çorum’da dünyaya gelen Umut Açıkgöz, 7 yaşında ailesi ile birlikte İzmit’e geldi. Her zaman İzmitli olduğunu dile getiren genç ve başarılı müzisyen Umut Açıkgöz, istikrarlı sanat yaşamını sürdürüyor. Kendisine ‘Tek kişilik orkestra’ yakıştırması yapılan Açıkgöz, konservatuar mezunu ve müziğin akademik eğitimini en üst seviyede aldı.