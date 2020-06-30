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30 Haz 2020 - 15:03- Gündem G: 30 Haz 2020 - 15:05

Atlı jandarmalar 7 yıl sonra yeniden Kandıra sahillerinde

Kapkaç, hırsızlık gibi asayiş olaylarına karşı kısa sürede müdahale edebilen atlı jandarmalar, 7 yıl aradan sonra yeniden Kandıra sahillerinde yerli ve yabancı halka güven vermeye başladı
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Yaz aylarında binlerce tatilcinin tercih ettiği Kandıra sahillerinde, deneyimli ve özel eğitimli atlı jandarmalar halkın güvenliğini sağlamak için görev yapıyor. Yaklaşık 7 yıl önce Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı’na bağlı özel eğitimli atlar ve deneyimli binicilerden oluşan 3 atlı jandarma timi Kandıra’nın Kerpe, Kefken ve Cebeci plajlarında ilk kez görev yapmıştı. Sahillerde kuş uçurtmayan atlı jandarmalar, bu sezon da yeniden sahillere geri döndü.

VATANDAŞ HER YAZ TALEP EDİYOR

Deneyimli astsubay binicilerden oluşan atlı jandarmalar, halkın yoğun olduğu bölgelerde aralıksız devriye geziyor. Atlı jandarmaları karşısında gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşasa da atlara ve jandarmalara büyük ilgi gösteriyor. Ağustosun ortasına kadar Kandıra sahillerinde görev yapacak olan atlı jandarma timi, daha sonra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına geri dönecek. Tatilciler bu uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirterek her yaz Kandıra sahillerinde atlı jandarma timlerinin görev yapmasını talep ediyor.

30 Haz 2020 - 15:03 - Gündem

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