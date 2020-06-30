Dilovası Belediyesi tam kadro sahada

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm ekibiyle birlikte sahaya indi. Sorunları yerinde tespit edip, yerinde çözüm üretecek mahalle denetimlerinin ilki Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Başkan Şayir, beraberindeki belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Mimar Sinan Mahallesi’ni sokak sokak incelediler. Şayir, tüm mahallelerde eksikliklerin tespiti, yapılan çalışmalar ile birlikte halkın istek ve sorunlarını dinlemek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

SORUNLAR TESPİT EDİLİYOR

Yapılan denetimlerde mahallenin öncelikli sorunlarının bir an önce giderilmesi talimatını veren Başkan Şayir, “Halkımızın sorunlarının ivedilikle çözümü için başlattığımız denetimlerin ilkini gerçekleştirdik. Mimar Sinan Mahallemizde talep edilen hizmetleri, öncelik sırasına göre yerine getirerek halkımızın daha güzel bir mahallede yaşamasını sağlayacağız” dedi.