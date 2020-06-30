Başiskele’de yollar estetik kazanıyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde kentin her mahallesinde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler ve programlar çerçevesinde yol yapım işlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda yoğun bir tempoda çalışarak Yeşilyurt Mahallesi Aloz Ali Sokak, Osmanlı Sokak ve Hafızoğulları Sokak’ı kapsayan parke yol yapım çalışmalarını tamamladı. Halkın hizmetine sunulan yeni parke yollar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılandı.