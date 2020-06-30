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30 Haz 2020 - 15:15- Ekonomi G: 30 Haz 2020 - 15:17

İstanbul Havalimanı'nda otopark yüzde 50 indirimli

Koronavirüs önlemleri kapsamında ücretsiz otopark hizmeti sunan İstanbul Havalimanı, Temmuz ayında ise yüzde 50 indirimle yolculara hizmet verecek
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Salgın nedeniyle tarifeli uçuşların durdurulduğu ve 1 Haziran itibariyle yeniden seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri konusunda yeni bir karar alındı. Alınan karar ile ilgili olarak Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında yüzde 50 indirimli" denildi.

30 Haz 2020 - 15:15 - Ekonomi

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