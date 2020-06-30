Vergi ödemesi için yeni seçenek

VakıfBank’tan yapılan açıklamada, tüm mükelleflerin, TC kimlik, vergi kimlik, tahakkuk, plaka, Tüketici Hakem Heyeti ve Kamu Alacağı Tahsilat Platformu referans numaraları ile vergi, resim, harç ve ceza borçlarını ödemelerini sorgulayabildiği belirtildi. Açıklamada, “Şube ve dijital kanallarda mükelleflere 18 farklı ödeme imkânı sunan VakıfBank, sektörde vergi sorgu ve ödemelerine toplamda 32 farklı seçenekle de kolaylık sunuyor” denildi.
KOLAYLAŞTIRIYOR
Yaşanan pandemi sürecinde vergi borçlarıyla ilgili mükelleflere hatırlatmada bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, şu bilgileri verdi: “Özellikle dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mesai saatine bağlı kalmaksızın tüm kanallarımızla müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini sorunsuz yapmalarını sağlıyoruz. Bankamızda vergi tahsilatları, şube, internet bankacılığı, VakıfBank mobil, ATM, çağrı merkezi, düzenli ödeme, barkod, VakıfPay, SMS, e-posta, toplu vergi ödeme, SFTP, online web servis, kredi kartı, bankomat kart ve VakıfTax (Vergi Kart) gibi seçeneklerle yapılabiliyor.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.