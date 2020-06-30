Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 513 yatırım teşvik belgesi verdi. Bakanlığın, mayıs ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 945 milyon 283 bin 899 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 12 bin 837 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
SABİT YATIRIM TUTARI
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 485 milyon 471 bin 535 lira olan ve 2 bin 910 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 114 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 105, sabit yatırım tutarı 1 milyar 71 milyon 934 bin 818 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 2 bin 867 oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.