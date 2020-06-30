Herekeli muhtarlar: Geç bile kalındı

TBMM Başkanvekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze’nin il yapılması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sunmuştu. Teklif kapsamında Gebze adında yeni bir il kurularak Mollafenari ve Hereke’nin ilçe yapılması bulunuyordu. Hereke’nin ilçe olması teklifini, Hereke’deki Agah Ateş, Hacı Akif, Kışladüzü ve 17 Ağustos Mahallelerinin muhtarları ile birlikte değerlendirdik. Muhtarlar ilçe olma fikrine sıcak baktıklarını, hatta bunun daha uzun süre önce yapılması gerektiğini belirtti.

“SEÇİM ZAMANI HATIRLANIP UNUTULMAKTAN SIKILDIK”

Agah Ateş Mahallesi Muhtarı Halil Vardar, “Hereke tarihi bir belde bunun dışında istihdam anlamında çok kuvvetli bir bölge. Fakat 2009’da belediye gittiğinden beri bölgeyi çok boşladılar. Hatta Sümerbank’a bağlı halı dokuma fabrikamızı bile sattılar. Ben 1884 yılından beri muhtarlık yapıyorum. Benim babam da muhtardı. Biz Hereke için çalışan insanlarız. Fakat birilerinin seçim zamanları Hereke’yi hatırlayıp seçimden sonra Hereke’yi unutmasından sıkıldık” İfadelerini kullandı.

“BELEDİYEMİZİ ELİMİZDEN ALDILAR”

Hereke Hacı Akif Mahallesi Muhtarı Şadan Biçer, “Belediyemizi elimizden aldılar bununla ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Velhasıl Hereke’nin ilçe olmasını istiyoruz” sözlerine yer verdi. Hereke Kışladüzü Mahalle Muhtarı Süleyman Basri Umutlu, “Hereke’nin ilçe olmasını tabi ki de isteriz. Hatta bunun daha evvelden olması gerekirdi. Geç bile kalındı” ifadelerini kullandı.

“TARHAN İLE AKAR’A ÇOK DARGINIM”

Hereke’nin ilçe olmasını seve seve isteyeceklerini söyleyen 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş ise, “Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Fakat ben Tahsin Tarhan ve Haydar Akar’a çok dargınım onlar bize sahi çıkmadılar. Ben onlar için onlardan çok çabaladım, onlar ise bizi seçimden önce de sonra da aramadılar” şeklinde konuştu.