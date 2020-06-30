“Sözünde durup istifa edecek misin?”

Geçtiğimiz Cuma günü ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dilovası ilçesini toza bulayan, aşırı yağmurda kömür tozlarının dereye karışması sonucu İzmit Körfezi’ni kirleten Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kaldırılacağının müjdesini vermişti. Dilovası Belediyesi AKP Meclis Üyesi Celal Çelik ise, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’e Kömürcüler OSB’nin kaldırılması konusunda geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayı hatırlattı.
“BU İŞLER ŞOV YAPMAYA BENZEMEZ”
Meclis Üyesi Çelik, “Bu işler sosyal medyada, basında şov yapmaya benzemez biz Belediye Başkanımız Hamza Şayir ile birlikte yola çıkarken halkımıza söz verdik. Verdiğimiz sözünde hep arkasında durduk. Basına demeç verip şov yapıyordunuz ‘Hodrimeydan, önümüzdeki 3 buçuk yıl içerisinde söz verdiğiniz Kömürcüler OSB kaldırılsın bende CHP Dilovası İlçe başkanlığından istifa ederek siyasi hayatıma noktayı koyacağım’ diyordunuz. Göreceğiz bakalım ne kadar sözünde duran bir başkansınız! Tüm Kocaeli görecektir” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.