“Kandıra’ya Ankara’dan bakarak yorum yapıyor”

AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparak Kandıralı üreticinin sahipsiz bırakıldığını dile getirmesi üzerine basın açıklaması yaparak Türkkan’ın iddialarına cevap verdi. Kandıra’da aşırı yağış sonucu tarlaların zarar gördüğünü, üreticilerin geçtiğimiz yıl olduğu gibi destek alamayacağını ve mağdur olduğunu söyleyen Türkkan’a yanıt veren Ölmez, "İddia edildiği üzere fındık bahçelerinde hasar yoktur. Milletvekili Türkkan bu açıklamayı Ankara’da meclis kürsüsünden yaptığı sırada Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu fındık çalışma grubu ile fındık çiftçilerimizden gelen sorun ve talepleri değerlendirdiğini belirtmek isterim" dedi.

“KANDIRA'YA UZAKTAN BAKIYOR”

Ölmez, "Sayın Türkkan’ın meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada Kandıra’mızda yaşanan aşırı yağışlarla Kandıra çiftçimizin mağdur ve perişan olduğu yönündeki söylemlerine istinaden, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden biri olarak yanıt verme zorunluluğu doğmuştur. Kandıra’ya uzaktan bakarak yorum yapan Türkkan’ın iddialarına karşın, yağışlar normal seviyede devam ederken aniden bastıran şiddetli yağış sonucu Lokmanlı, Süllü, Ferizli, İncecik’in bir kısmının kapladığı Arıklar havzasında suyun dere yataklarından tarım alanlarına taştığı görülmüştür. Kaymakamlık bünyesinde afet, hasar tespit komisyonu görev başında olup şu ana kadar hasar tespit için resmi başvuran olmadığının altını çizmek isterim” diye konuştu.