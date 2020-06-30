Bıyık: Çınaraltı, Darıca’ya yakışan bir meydan olacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu tatilini vatandaşlarla iç içe geçirmeye devam ediyor. Darıcalıları hafta içi olduğu gibi hafta sonu da yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, düğün ve cenazelerin yanı sıra esnaf ziyaretlerinde de bulunarak vatandaşlarla sohbet ediyor. Başkan Bıyık, AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte ilçenin tarihi ve sembol mekanlarından biri olan Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşları ziyaret etti.

“ŞIK VE MODERN BİR ALAN OLACAK”

Çınaraltı Meydanı’nda yeni bir çalışma yapacaklarını da ifade eden Bıyık, “Çınaraltı bizim için önemli ve değerli bir alan. Bizim tarihimizden de bir parça. Çınaraltı’nın mevcut halinin ilçemize yakışmadığını düşünüyorum. Çınaraltı için yeni bir proje hazırlıyoruz. Esnafımızla işbirliği halinde olarak ilçemize yakışan şık ve modern bir alan oluşturacağız. Çınaraltı yeni haliyle çok daha güzel olacak” diye konuştu.