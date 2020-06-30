Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor

Çayırova Belediyesi, Yenimahalle Taksi Durağını yeniliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yenilikler yapmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen taleplere öncelik veren Başkan Çiftçi, taksici esnafının, durağın yenilenmesini talep etmesi üzerine harekete geçti. Projesi çizilen ve inşaat çalışması başlayan taksi durağının yeni yeri 25 metrekare olacak. 15 gün içinde bitmesi planlanan taksi durağında yapılacak çevre düzenlemesi ile yeşil alan da bulunacak. Taksi durağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha modern bir görünüm kazanacak.