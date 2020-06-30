Söğüt pazarı gezdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret etti. Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcısı Faruk Denli, meclis üyeleri ve Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin de eşlik etti. Pazarcı esnafı ile tek tek sohbet eden Başkan Şener Söğüt, özellikle pandemi süresince büyük duyarlılık gösteren esnafa teşekkür etti.
BİRLİKTE AŞACAĞIZ
Başkan Söğüt, “Pandemi süresince el ele vererek gerekli adımları attık. Sizler de bugün olduğu gibi bu kurallara uydunuz. Tehlike henüz geçmiş değil. Hala sosyal mesafe, maske ve temizlik noktasında aynı hassasiyetle ilerlememiz gerekiyor. Bir olursak, birlikte olursak inanıyorum ki bu zor süreçleri de atlatacağız” dedi.
SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR
Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin de Başkan Şener Söğüt’e duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, “Bizler için önemli bir sorundu. Sağ olun hemen müdahale ettiniz ve gerekli çalışmayı yaptırdınız. Sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Söğüt daha sonra vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.