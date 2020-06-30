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30 Haz 2020 - 15:26- Gündem G: 30 Haz 2020 - 15:28

Söğüt pazarı gezdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret etti. Hem Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin hem de pazarcılar aydınlatma sorununu çözdüğü için Başkan Söğüt’e teşekkür etti
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret etti. Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcısı Faruk Denli, meclis üyeleri ve Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin de eşlik etti. Pazarcı esnafı ile tek tek sohbet eden Başkan Şener Söğüt, özellikle pandemi süresince büyük duyarlılık gösteren esnafa teşekkür etti.

BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Başkan Söğüt, “Pandemi süresince el ele vererek gerekli adımları attık. Sizler de bugün olduğu gibi bu kurallara uydunuz. Tehlike henüz geçmiş değil. Hala sosyal mesafe, maske ve temizlik noktasında aynı hassasiyetle ilerlememiz gerekiyor. Bir olursak, birlikte olursak inanıyorum ki bu zor süreçleri de atlatacağız” dedi.

SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin de Başkan Şener Söğüt’e duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, “Bizler için önemli bir sorundu. Sağ olun hemen müdahale ettiniz ve gerekli çalışmayı yaptırdınız. Sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Söğüt daha sonra vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.

30 Haz 2020 - 15:26 - Gündem

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