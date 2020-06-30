Hafta sonu 36 kişi boğulmaktan kurtarıldı

15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor. KOSKEM ekipleri, haftasonu sahillerde yaptıkları çalışmalarla 36 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Bu hizmet, haftanın 7 günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor.