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30 Haz 2020 - 15:31- Gündem G: 30 Haz 2020 - 15:33

Yeni pazar yeri için kuralar çekildi

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent bölgesindeki pazar alanındaki tezgah yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi
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Körfez Belediyesi tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent bölgesindeki pazar alanında tezgâh açacak olan esnafların yerleri belirlenmesi için kura çekildi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Belediye Meclis üyeleri, Körfez Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Aslı Ertik ve pazarcı esnafı katıldı.

SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Kura çekimi öncesinde ilk olarak Körfez Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin konuşma gerçekleştirdi. Şahin, “Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bir pazar yeri eksiğimiz vardı. Muhtarımızın da bu yönde bir talebi vardı. Halkımız da sürekli olarak bizlere bu konuda talebini iletiyordu. Belediye Başkanımız Şener Söğüt de oranın bu konuda tahsisini yaptı. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ZAHMETLİ BİR MESLEK

Başkan Şener Söğüt de konuşmasında, “Pazarcı esnafımız gerçekten çok zahmetli bir iş yapıyor. Bizler yatağımızda uyurken sizler sabahın erken saatlerinde tezgah açıp, vatandaşımıza sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda hizmet sunmak için çalışıyorsunuz. Zahmetli, özveri isteyen ve sıkıntılı bir iş. Bizlere düşen de sizlerin çalışma ortamlarındaki problemleri elimizden geldiği kadar çözmek.

VATANDAŞIMIZIN TALEBİ VARDI

Körfez Kent bölgesinde bir eksiklik vardı. Muhtarımızın talebi vardı. Arkadaşlarımızla bunu değerlendirdik. Aslında sokaklara semt pazarı kurmayı çok arzu etmiyoruz. Bu şekildeki pazarları azaltmaya çalışıyoruz. Necmettin Erbakan, Çamlıtepe ve 17 Ağustos gibi kapalı pazar alanlarını çoğaltmak istiyoruz. Bu konuda da gerekli adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz.

YENİ KAPALI PAZAR ALANLARI

Bundan sonraki hedefimiz Güney ve Fatih Mahallesi ile Hacı Osman Mahallesi’nde kapalı pazar alanını hayata geçirmek olacak. Kademe kademe de tüm ilçe genelinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kapalı pazar alanları hem sizlere daha iyi çalışma ortamı sağlıyor hem de vatandaşlarımız için kolaylık oluşturuyor. Trafik ve kötü görüntü gibi durumları da ortadan kaldırmış oluyoruz.

KURA İLE BELİRLENDİ

Körfez Kent bölgesinde çok güzel bir alan oluşturduk. Her hafta Salı günü vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sizler de bu alanda en kaliteli en taze ürünleri Körfez halkımıza ulaştıracaksınız” dedi. Başkan Şener Söğüt, konuşmasının ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Pazarda tezgah açacak olan pazarcı esnafının yerleri tek tek kura ile belirlendi.

30 Haz 2020 - 15:31 - Gündem

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